Kate Moss maakt zeldzame verschijning met dochter Lila

Gespot op de eerste rij van de show van Dior tijdens de modeweek in Parijs: Kate Moss (45) en haar zestienjarige dochter Lila. Opvallend, want het topmodel verschijnt niet al te vaak publiekelijk en al helemaal niet met haar dochter, die als twee druppels water op haar lijkt.

Jarenlang hield Kate Moss haar dochter Lila, die ze kreeg met haar ex Jefferson Hack, weg van de schijnwerpers. Maar vandaag is het meisje zestien en zoekt ze stilaan haar eigen weg. Een weg die in de voetsporen van haar bekende mama lijkt te lopen. Lila is namelijk het gezicht van Marc Jacobs Beauty en stond al op de cover van het magazine Dazed.

De twee daagden op voor de modeshow van Dior tijdens de modeweek in Parijs en zaten samen op de eerste rij, in het gezelschap van Kate’s vriend Nikolai von Bismarck. Ze gingen achteraf ook samen uitgebreid op de foto, mama in een grijs ensemble en dochter in een jurkje met daaronder nylonkousen. Beide outfits komen uit de nieuwe collectie van het Franse modehuis.