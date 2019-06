Diaby en Traoré helpen Mali aan zege op de Afrika Cup

Mali heeft Mauritanië maandag met 4-0 verslagen op de Afrika Cup in Egypte. Bij de rust was het 2-0 in Suez.

Sporting Lissabon-aanvaller Abdoulay Diaby (ex-Moeskroen en -Club Brugge) opende de score in de 37e minuut. Op slag van rust verdubbelde Moussa Marage de Malinese voorsprong vanop de penaltystip. Adama Traoré, afgelopen seizoen door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, maakte er in de 55e minuut 3-0 van.

Mali heeft twee Adama Traoré’s in de rangen. Coach Jean-Jacques Ngambo vond het in de 61e minuut leuk om de ene door de andere te vervangen en ook de tweede Adama Traoré pikte in de 73e minuut zijn doelpuntje mee. Dat gebeurde net nadat El Hacen El Id op strafschop de eer gered had voor Mauritanië.

Diaby mocht drie minuten voor tijd gaan rusten, Moussa Djenepo, die Standard ruilt voor Southampton, werd in de 61e minuut vervangen. Hamari Traoré (ex-Lierse) maakte de 90 minuten wel vol. Charleroi-spits Adama Niane, Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi en -AA Gent) en Falaye Sacko (ex-Sint-Truiden) bleven op de bank. In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep E speelden Tunesië en Angola eerder op de dag 1-1 gelijk.