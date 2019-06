Turnkring Moed en Volharding meest succesvolle club in 2019

Berkenbos

Heusden-Zolder - In de discipline toestelturnen meisjes mag turnkring Moed en Volharding Berkenbosr zich de meest succesvolle club in Vlaanderen van 2019 noemen.

In alle leeftijdscategorieën samen en dit over het A-, B- en C-niveau heen turnde Moed en Volharding maar liefst 29 podiumplaatsen bij elkaar. Daar bij mag de turnkring pronken met maar liefst 16 eerste plaatsen. Waaraan heeft turnkring Moed en Volharding dit succes te danken? “We zijn een team. Onze prioriteit is dat het fijn moet zijn. En als het fijn is, dan is hard werken niet erg en dan komen de successen vanzelf", zegt hoofdtrainer Luk Van Gompel. "Het is een team waarin gymnasten, ouders, bestuur en trainers elkaar ondersteunen. Alle gymnasten, klein of groot, jong of oud, ze, moedigen elkaar aan."