Eén op vier jonge bestuurders kreeg voorbije jaar verkeersboete

Liefst 27 procent van de Belgische bestuurders tussen 18 en 30 jaar heeft het voorbije jaar een verkeersboete gekregen. Onder hen kreeg 6 procent er zelfs meerdere. In de meeste gevallen gaat het om snelheidsovertredingen, gevolgd door boetes voor fout parkeren en het gebruik van de gsm achter het stuur. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute.

Bestuurders tussen 18 en 30 jaar komen twee keer vaker voor in ongevallen met doden en gewonden ten opzichte van de rest van de bevolking. De statistieken vertonen de laatste jaren een dalende trend, toch nemen verschillende jongeren nog te veel risico’s achter het stuur, blijkt uit de enquête. Meer dan één op de vier jonge bestuurders (27 pct) heeft ten minste 1 boete gekregen in het afgelopen jaar. In Brussel (37 pct) en in Wallonië (34 pct) ligt dit percentage hoger dan in Vlaanderen (21 pct) terwijl de pakkans volgens Vias institute veel groter is in Vlaanderen. Van degenen die beboet zijn, kreeg 5 pct van de Vlaamse jonge bestuurders, 7 pct van de Waalse en 12 pct van de Brusselse jonge bestuurders zelfs verschillende boetes.

De meeste jonge bestuurders kregen een boete voor overdreven snelheid (61 pct), fout parkeren (32 pct) of het gebruik van de gsm achter het stuur (10 pct). In Brussel stelt Vias institute vast dat het niet respecteren van de voorrangsregels of door het rode licht rijden meer geverbaliseerd (22 pct) wordt dan in Wallonië (4 pct) en Vlaanderen (6 pct). “De stedelijke omgeving, met ontzettend veel kruispunten, verklaart dit verschil”, zegt Stef Willems van Vias institute.

De grootste regionale verschillen zijn terug te vinden bij het rijden onder invloed van alcohol en drugs. In Wallonië geeft 1 op de 7 jongeren aan gereden te hebben nadat ze alcohol gedronken hebben. Dat is twee keer meer dan de Vlaamse jonge bestuurders en drie keer meer dan de Brusselse jongeren. Rijden onder invloed van drugs lijkt in Brussel (7 pct) een groter probleem te zijn dan in Vlaanderen (4 pct) en Wallonië (2 pct).