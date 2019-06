Ronaldo geeft 20.000 euro fooi om paparazzi op afstand te houden

Cristiano Ronaldo geniet momenteel met zijn gezin van een welverdiende vakantie. De wereldster/megamiljonair wentelt zich samen met zijn kinderen en partner Georgina Rodríguez in alle luxe en is zo natuurlijk een doelwit voor de paparazzi. Om die op afstand te houden, gaf de Portugees het hotelpersoneel in Griekenland een gigantische fooi, maar zelf gaf hij zijn volgers op Instagram wel enkele (intieme) foto’s. Momenteel vertoeft hij in Saint-Tropez, waar hij niet ontsnapte aan de fotografen.