STVV is net als alle andere eersteklassers volop op zoek naar voetbalbelgen. Topprioriteiten zijn Rob Schoofs, Pieter Gerkens en Stef Peeters. Drie ex-Kanaries dus. Nochtans was de club in het verleden sterk gekant tegen het binnenhalen van ex-spelers. Maar nood breekt wet. Betaalbare Belgen zijn zeldzaam. Al kunnen ook de transfersom en salariseisen van bovenstaand trio nog voor problemen zorgen. Een stand van zaken.