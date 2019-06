De jeugdwerking van Racing Hades heeft afgelopen week de award voor beste interprovinciale club en best practice award in de wacht gesleept. De Hasseltse club ontving op de Double Pass Awards een viersterrenlabel. Opmerkelijk: van de zeven Vlaamse clubs, die momenteel zo’n viersterrenlabel hebben, komen er liefst drie uit Limburg: Lommel, SK Tongeren en Hades. “Wij zijn hier enorm fier op. Het is een beloning van jaren werk van veel mensen binnen de club”, reageert TVJO Kurt Bongaers van Hades.