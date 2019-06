Amerikaanse topfavoriet op WK vrouwenvoetbal pas dankzij twee strafschoppen voorbij stug Spanje

De voetbalsters van de Verenigde Staten hebben zich maandag voor de kwartfinales van het WK voetbal in Frankrijk geplaatst. De Amerikaanse speelsters versloegen een stug Spanje in Reims met 2-1, dankzij twee benutte strafschoppen. De Amerikaanse titelverdediger stuit nu op gastland Frankrijk in de kwartfinales. Dat duel wordt vrijdag in Parijs gespeeld.

De drievoudige wereldkampioen kwam al vroeg op voorsprong tegen Spanje. Na een overtreding op Tobin Heath schoot aanvoerster Megan Rapinoe een strafschop binnen. Lang konden de Amerikanen niet genieten van hun voorsprong. Na twee minuten was het weer gelijk. Jennifer Hermoso werd goed aangespeeld door Lucia Garcia en krulde de bal fraai in de rechterbovenhoek, onhoudbaar voor keepster Alyssa Naeher. In het vervolg hielden de Spaanse speelsters de VS goed tegen.

Een kwartier voor tijd mocht Rapinoe opnieuw aanleggen vanaf elf meter. Virginia Torrecilla raakte Rose Lavelle in het strafschopgebied en werd daarvoor bestraft. Rapinoe was ook de tweede keer tegenover Sandra Panos trefzeker.

Nederland moet voorbij het ‘Barcelonese’ Japan

Morgen/dinsdag mag Nederland weer aan de bak. De Europese kampioen van twee jaar geleden walste door een groepsfase met een 9 op 9, alleen hadden onze noorderburen ietsje meer verwacht qua spelniveau. Misschien komt Oranje in de 1/8ste finales tegen Japan helemaal los, maar niet vergeten: dat land was vier jaar geleden nog verliezend WK-finalist.

De Nederlandse vrouwen zijn dan ook op hun hoede. “Japan speelt als Barcelona”, zei middenvelder Daniëlle van de Donk (27) op de persconferentie. “Ze zijn heel goed in het positiespel, dus wij moeten ervoor zorgen dat ze niet aan de bal komen. Gebeurt dat wel, dan moeten we kalm en geduldig zijn. Onze momenten gaan zeker komen.”

Emotionele oproep van Marta

Brazilië werd door gastland Frankrijk uitgeschakeld. Sterspeelster en all time WK-topschutter Marta (34) deed na afloop een emotionele oproep aan de Braziliaanse meisjes, om nog harder te gaan werken en trainen: “Marta, Christiane en Formiga zijn er niet voor eeuwig. Het vrouwenvoetbal heeft jullie nodig om te overleven.”

