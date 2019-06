Echtgenote schepen El Ouakili mag niet op bus

Hasselt -

De echtgenote van de Hasseltse schepen Habib El Ouakili is maandagmiddag de toegang tot een bus van De Lijn ontzegd door de chauffeur. De vrouw kwam terug uit de binnenstad waar ze inkopen gedaan had en wilde aan het station, met haar kindje van minder dan één jaar oud, dat in de koets zat, achteraan op de bus stappen.