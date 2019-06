OPROEP. Wat zijn uw herinneringen aan deze verdwenen toeristische toppers in Limburg?

Hasselt - Deze zomer duikt onze krant in het vergeten toeristische verleden van Limburg. In vijf afleveringen brengen we evenveel attracties weer tot leven, van het dolfinarium van Wellen tot het sprookjesbos van Genk. En we zijn benieuwd naar uw foto’s, filmpjes en herinneringen.

Het dolfinarium in Wellen. Foto: Karel Hemerijckx

Intussen leven ze enkel nog voort in vakantiefoto’s en -video’s uit de oude doos, maar ooit waren het populaire vakantieplekken. Het Provinciaal Automuseum in Houthalen lokte in zijn hoogdagen meer dan 100.000 bezoekers per jaar. In de Zoo van Zwartberg zagen hele generaties schoolkinderen hun eerste olifant of ijsbeer. Misschien nam u in de jaren zeventig in Genk wel de zetellift van Kattevennen, boven het sprookjesbos? En wist u dat in Wellen in 1968 het eerste dolfinarium van het land de deuren opende? Of dat de Houthalense dennenbossen in de vorige eeuw de vakantieplek bij uitstek waren voor Limburgse naturisten?

Vanaf 15 juli keren we met prachtige archiefbeelden en bevoorrechte getuigen terug naar al die toeristische trekpleisters van weleer. Ze vertellen het verhaal van pionierswerk in tijden waarin geen droom te gek was, van soms grote successen, maar vaak ook van een einde in mineur.

De zetellift boven het sprookjesbos van Kattevennen in Genk.

Maar we zijn ook benieuwd naar uw persoonlijke herinneringen. Heeft u leuke foto’s of video’s van uw bezoek aan een van de vijf plekken? Of een onuitwisbare herinnering? Bent u ooit door de brandweer bevrijd uit de Zetellift van Kattevennen, heeft u het aan de stok gekregen met een chimpansee in de Zoo van Zwartberg of heeft u de man of vrouw van uw leven ontmoet tussen de Heidegouw-naturisten in Houthalen? Al uw beeldmateriaal en herinneringen zijn welkom via hier@reageren.be. Vermeld ook uw naam, woonplaats en telefoonnummer a.u.b. Wie weet haalt uw foto of verhaal de krant wel.

Heidegouw in Houthalen, waar naturisten welkom waren. Foto: Jan Marsoul