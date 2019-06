Trump kondigt harde sancties aan tegen hoogste geestelijke leider van Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een uitvoeringsbevel ondertekend dat “harde” sancties voorziet tegen de hoogste geestelijke leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Hij vertelde aan journalisten in het Witte Huis dat die een antwoord zijn op de Amerikaanse drone die Iran vorige week neerhaalde.

De sancties zullen Khamenei en zijn entourage de toegang tot financiële middelen ontzeggen. “We blijven de druk op Teheran opvoeren”, aldus Trump, die toevoegde dat de sancties “jaren” van kracht kunnen blijven. Hij acht de hoogste geestelijke leider naar eigen zeggen verantwoordelijk voor het vijandige gedrag van Iran.

Trump zei dat de Verenigde Staten veel terughoudendheid hebben getoond, maar dat dat in de toekomst niet vanzelfsprekend is. Hij benadrukte dat Amerika geen conflicten met Iran of andere landen zoekt, maar dat Iran geen kernwapen mag hebben.

Bij de ondertekening in zijn Oval Office werd de president geflankeerd door vicepresident Mike Pence en minister van Financiën Steven Mnuchin.