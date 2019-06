Grote telefoonstoring in Nederland, ook noodnummer 112 niet bereikbaar

Verschillende Nederlandse providers, waaronder KPN, Telfort en Vodafone, kampen sinds maandagmiddag half vier met een grote landelijke storing. Hierdoor is ook het landelijk noodnummer 112 niet bereikbaar.

Ook het meldkamernummer van de politie is momenteel niet bereikbaar. Mensen in nood die met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hebben kunnen bellen met het landelijke nummer 088-6628240. Wie het nummer voor niet-spoedeisende gevallen nodig heeft kan voorlopig bellen met 088-9659630.

Veiligheidsregio roept mensen in Nederlands Limburg op te bellen naar het alternatief noodnummer 088-168 97 89 voor spoedeisende zaken. De politie Limburg laat weten dat mensen met minder urgente vragen het contactformulier op de site kunnen invullen. Zij worden dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Extra hulpdiensten

Op diverse plekken worden extra hulpdiensten de straat op gestuurd. De politie heeft alle agenten in dienst de wijk in gestuurd. Mensen kunnen de agenten aanspreken bij spoed. Ook kunnen noodmeldingen worden gedaan bij politiebureaus en de brandweerkazernes. Bij medische spoed wordt aangeraden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten.

Meerdere gemeenten zijn uit de lucht, evenals het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit. Ook verschillende ziekenhuizen in Nederlands Limburg melden dat ze momenteel niet bereikbaar zijn.

Wat de oorzaak is van de storing, is nog niet bekend.