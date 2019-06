Pretparken 9 procent duurder in twee jaar tijd

Een dagje Bobbejaanland met een doorsnee gezin van vier? Kost 157 euro. Bij Plopsa Coo betaal je dan weer 116 euro. Het Nederlandse RTL Nieuws bekeek de prijzen van 53 attractieparken in België, Nederland en Duitsland. Daaruit blijkt ook dat een toegangsticket in de voorbije twee jaar gemiddeld negen procent duurder is geworden.

Bij Boudewijn Seapark betaalt een gezin aan de kassa 108 euro, bij Plopsa Indoor net geen 90 euro. Een uitje naar de Beekse Bergen kost 44,80 euro, naar de Efteling 178 euro.

Hoe groter, hoe duurder

Heel wat Belgische publiekstrekkers zijn niet in de berekeningen opgenomen, zoals Walibi of Plopsaland, maar met 53 attractieparken in België, Nederland en Duitsland heeft RTL Nieuws wel een groot overzicht. Het berekende de toegangsprijzen met een gezin van twee ouders en een kind van tien en vier jaar oud. Een uitje naar de grootste pretparken kost ook het meest: voor Bobbejaanland, de Efteling of Phantasialand betaalt een doorsneegezin meer dan 150 euro, zelfs nog zonder ijsje of lunch.

Uit die berekening bleek ook dat de prijzen nu gemiddeld negen procent hoger liggen dan twee jaar geleden. Hoeveel de pretparken elk afzonderlijk in prijs zijn gestegen, communiceert RTL Nieuws niet en dus is het niet duidelijk of ook bij ons die prijsstijgingen zo hoog zijn. Die stijging komt volgens RTL Nieuws vooral door het btw-tarief, dat sinds dit jaar is verhoogd van zes naar negen procent, maar heeft volgens een expert ook te maken met de grote investeringen van parken die om de zoveel seizoenen met een nieuwe attractie uitpakken. Want klanten moeten tenslotte blijven terugkomen.

Online voordeliger

Al zijn er ook tips voor wie het budget wil drukken: zo zijn er kortingen voor wie op minder drukke dagen gaat en geeft meer dan de helft van de parken korting aan wie tickets online op voorhand koopt, gemiddeld tien procent. Al dreig je dat voordeel snel weer teniet te doen. “Als je van tevoren je kaartje hebt besteld, ben je die uitgave al voor een deel vergeten op het moment dat je daadwerkelijk naar het park gaat”, zegt pretparkexpert Reinoud van Assendelft aan RTL Nieuws. “Je zal dan eerder geneigd zijn meer uit te geven aan bijvoorbeeld consumpties.”