Biermerk vindt originele manier om afvalberg te verkleinen

Het Mexicaanse biermerk Corona heeft een originele manier gevonden om geen plastic meer nodig te hebben om blikjes bier bijeen te houden. Het ontwikkelde een schroefsysteem aan de bovenkant van de blikjes en is van plan dat ook beschikbaar te maken voor andere merken.

We vertellen u niets nieuws als we zeggen dat plastic een groot probleem is voor het milieu en voor de dieren die in het water leven. Tal van bedrijven en overheden zoeken dan ook oplossingen om de afvalberg gevoelig te verkleinen, bijvoorbeeld door plastic zakken in winkels af te schaffen.

Het Mexicaanse biermerk Corona heeft nu een originele oplossing bedacht voor blikjes bier. Die worden steevast verpakt in plastic, maar door een schroefsysteem aan te brengen aan de bovenkant van elk blikje maakt Corona het nu mogelijk om blikjes probleemloos te stapelen. Fit Packs, noemt het overkoepelende bedrijf Grupo Modelo het. Dat zegt ook dat het systeem openbaar gemaakt zal worden, zodat ook andere brouwers het probleemloos kunnen gebruiken.