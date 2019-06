In Rusland is een wagen in het midden van het verkeer geëxplodeerd. Het gebeurde in Odintsovo, op zo een 30 kilometer ten westen van Moskou. De man van deze video mag van geluk spreken dat enkel zijn voorruit beschadigd is en niet meer. Ook de eigenaar van de ontplofte wagen kon net op tijd het voertuig verlaten. Er waren geen gewonden.