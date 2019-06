Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020

Vladimir Poetin heeft de Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 verlengd. De Russische president doet dat als reactie op de verlenging van de westerse sancties tegen Moskou.

Poetin ondertekende maandag een decreet dat de import van fruit, groenten, vlees- en melkproducten uit de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, Australië en enkele andere landen verbiedt.

De strafmaatregelen tegen Rusland kwamen er in 2014 na de annexatie door Moskou van het Oekraïense schiereiland Krim en de steun voor de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Daarbij zijn ook reisverboden, de blokkering van rekeningen en een beperkte toegang tot hoogtechnologie voor de belangrijke olie- en gassector in Rusland. Moskou reageerde met tegensancties en heeft die al verschillende keren verlengd.

De EU verlengde de economische sancties tegen Rusland vorige week tot 31 januari 2020, ondanks miljardenverliezen voor de ondernemingen in de diverse lidstaten. Uit economische kringen weerklinkt vaak de roep om de strafmaatregelen op te heffen, omdat ze geen effect hebben op het oplossen van het conflict in Oekraïne.