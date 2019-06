Eupen heeft een nieuwe coach: de “internationaal gewilde” Spanjaard Beñat San José

Eupen heeft een nieuwe coach: de Spanjaard Beñat San José volgt zoals vorige week al aangegeven de opzijgeschoven Claude Makélélé op en wordt dinsdag officieel voorgesteld.

De 39-jarige San José zat zonder werk nadat hij eind maart na enkele maanden al ontslagen werd door Al-Nasr in de Emiraten. Bij enkele vorige clubs haalde hij wél resultaten. Zo won hij in 2013 de King Cup of Champions met Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Hij werd ook kampioen in Bolivia met Bolivar (2017) en in Chili met Universidad Catolica (2018), waar hij als fan van Marcelo Bielsa naartoe was gegaan.

“Internationaal gewild”

“We zijn erg blij dat we deze getalenteerde en internationaal gewilde trainer in dienst konden nemen”, verklaarde Eupens topman Andreas Bleicher. “Benat heeft al heel wat internationale successen geboekt met een filosofe van individuele talentontwikkeling, op basis van een sterke teamgeest. Hij overtuigde ons met zijn enthousiasme en analytische aanpak. Ik weet zeker dat onze fans reden hebben om uit te kijken naar een spannend seizoen.”

Bij Eupen worden San José en zijn assistenten dinsdag om 13u45 voorgesteld. Zijn eerste training zal hij dan al afgewerkt hebben. .