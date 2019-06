Taiyoko sen Ju-jutsu uit Tongeren opent voor het eerst haar deuren

Tongeren - Op zaterdag 22 juni 2019 organiseerde Taiyoko sen Ju-jutsu uit Tongeren voor het eerst in zijn korte bestaan een Open Training en Danexamens. Zo’n 35 jeugdleden en volwassenen namen deel aan drie stages, begeleid door bekende trainers uit binnen- en buitenland. Dit ook ook over de Ju-jutsu discipline heen. Verder werden er nieuwe gordels (oranje en gele) uitgereikt. De heren Luc Vanderydt en Evert Schonk slaagden voor hun respectievelijke derde en tweede Dan.

Taiyoko sen Ju-Jutsu club te Tongeren (aangesloten bij All Style Ju-Jutsu) is een club waar 'zelfverdediging' centraal staat. De verwijzing naar 'All Style Ju-jutsu' duidt op de openheid tot 'alle stijlen' en heeft tot doel zichzelf leren verdedigen. Oefeningen uit karate, judo, boksen, moderne stijlen ju-jutsu, close-combat, enzovoort komen aan bod; uiteraard steeds aangepast aan de individuele deelnemer.

De opwarming en de gebruikte technieken zijn zowel turnen en fitness als ontspanning. De lessen vinden plaats in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Het doel van Taiyoko sen is bij de deelnemer zelfvertrouwen en zelfbeheersing aan te kweken door middel van eenvoudige en nuttige technieken en door je eigen lichaam te gebruiken de kracht te ontwikkelen om elke aanvaller aan te kunnen.

De aangeleerde technieken zorgen ervoor dat je al na enkele lessen kunt reageren op de meest voorkomende aanvallen. Er wordt nadruk gelegd op hoe te ontwijken of af te leiden zonder dat er veel techniek bij te pas komt. Dit vooral door gebruik te maken van eenvoudige verplaatsingen.