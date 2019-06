Nu het blokken voorbij is, helpen PXL-studenten Florence Maraite, Julie Debrus en Charlotte Claeskens zoveel mogelijk PXL-studenten die single zijn aan een lief. Op 25 juni organiseren ze ‘PXL Matchmakers’: een speeddate.

Het idee om een speeddate te organiseren vonden organisatoren Florence, Julie en Charlotte in hun vriendenkring. “In onze omgeving merken we dat er heel veel singles zijn die het moeilijk hebben in hun ...