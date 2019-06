Diabetenliga MAOL op bezoek bij de brandweer

Genk - Diabetenliga MAOL bracht zopas een bezoekje aan de brandweer van Genk.

De brandweercentrale van Genk voorziet een groot gebied in en rondom Genk van de nodige veiligheid en zekerheid. "Hoe zij dat doen werd ons haarfijn uitgelegd tijdens een 2 uur durend bezoek aan hun centrale", vertellen de leden van de diabetenliga MAOL. "We mochten voor een stuk in de interne keuken kijken en gingen veel geruster naar huis. Het bestuur van de Diabetenliga zorgde voor soep en voor de broodjes. Na het bezoek mochten we in de Cafetaria dat lekkers nuttigen."