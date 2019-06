Vijftien maanden gevangenis voor Lanakenaar die betrapt werd met 400 xtc-pillen

Lanaken - Een 30-jarige Lanakenaar die tijdens een verkeerscontrole betrapt werd met 400 xtc-pillen heeft van de Tongerse strafrechter een gevangenisstraf van vijftien maanden en een boete van 8.000 euro met uitstel gekregen.

De man werd op 1 februari 2018 door een politiepatrouille gestopt omdat hij al rijdend aan het telefoneren was. Toen de man zijn vensterraam naar beneden deed, kwam een sterke cannabisgeur de agenten tegemoet. Ze besloten de auto van de dertiger te doorzoeken en vonden naast een gebruikersportie cocaïne en cannabis ook 400 xtc-pillen en 1.000 euro cash. In zijn woning vonden de agenten nog een telescopische wapenstok, een machete en verpakkingsmateriaal om de afgewogen drugs in te verpakken. Ook werd een uitgebreide boekhouding teruggevonden waarin tal van afnemers met naam en aankopen in vermeld stonden. Zij bevestigden tegen de politie dat de man hen al geruime tijd van cocaïne, xtc en cannabis voorzag.

Tegen de rechter vertelde de Lanakenaar vorige maand dat hij begonnen was met op grote schaal drugs te dealen omdat hij schulden had. Sinds augustus 2017 reed hij regelmatig naar Maastricht en Geleen om daar de drugs te gaan halen.