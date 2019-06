Spaans coach Rafa Benitez verlaat Newcastle

Rafa Benitez is niet langer de coach van Premier League-club Newcastle. Het aflopende contract van de 59-jarige Spanjaard wordt niet verlengd, zo maakte de club maandag bekend.

Benitez nam in maart 2016 over bij The Magpies, hij was er destijds de opvolger van de ontslagen Steve McClaren. Op dat moment stond Newcastle al op een degradatieplaats en de Spanjaard slaagde er niet in de degradatie naar The Championship te ontlopen. Eén seizoen later volgde echter al de promotie, de voorbije seizoenen landde de club met een tiende (2018) en dertiende (2019) plaats twee keer in de middenmoot.

De Spanjaard stuurde zelf aan op een vertrek uit St. James’ Park, zo laat de club uitschijnen. “Teleurgesteld moeten we melden dat Rafael Benitez de club zal verlaten”, klinkt het bij Newcastle. “We hebben gedurende een lange periode hard gewerkt aan een contractverlenging, maar we zijn er niet in geslaagd een overeenkomst te vinden met Benitez en zijn zaakwaarnemers. Ook Rafa’s assistenten Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez en Mikel Antia zullen de club verlaten. Eerstdaags maken we werk van de opvolging.”

Benitez werkte in de Premier League eerder voor Liverpool (2004-2010) en Chelsea (2012-2013) en was onder meer ook nog coach van Dries Mertens bij Napoli (2013-2015). Nadien was hij een half seizoen aan de slag als coach bij Real Madrid. (belga)