Het hoeft niet altijd ver te zijn: vijf originele adresjes in eigen land waar je tot rust kunt komen

Je hoeft niet altijd naar het buitenland te trekken om verrast te worden door de mooie natuur. Er duiken in ons land steeds meer logementen op die pal in het groen staan, waar je kunt onthaasten en opstaan met de fluitende vogeltjes. Vijf leuke en originele adressen.

Drijvende tent

In Nederland kenden ze het al langer, maar nu hebben de kampeervlotten ook hun overtocht gemaakt naar België, meer bepaald naar het Maascentrum De Wissen in het Limburgse Dilsen-Stokkem. De vlotten zijn 25 vierkante meter groot, met daarop een houten hut van 12,5 vierkante meter. Een soort van houten tent dus waarbij je bij het opstaan uitkijkt over het water. Het gaat bovendien echt om een drijvend vlot zodat je met een kano je logement moet bereiken. Voor een nacht betaal je 105 euro.

Tussen de herten

De Tree Tents zijn opgehangen in het hart van het Wildpark bij de Grotten van Han. Slapen doe je er hoog in de bomen met onder je het gezelschap van herten, moeflons, oerossen en Przewalskipaarden. Ontwaken doe je dan weer met zicht op de vallei van de Lesse. Prijzen vanaf 120 per persoon en 75 euro per kind. Daarin zijn wel een privéwandeling, een bbq, een ontbijt en een ticket voor het domein inbegrepen.

Kamperen met pit

Deze zomer kan je gaan kamperen in De Notelaer in Bornem naast de Schelde. De vier bijzondere en pitvormige tenten die werden ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Dré Wapenaar hangen drie meter hoog in de bomen en je moet ze met een ladder zien te bereiken. Binnenin ligt een grote, ronde matras. Ze bieden elk onderdak aan twee volwassenen en twee kinderen. Prijzen starten vanaf 80 euro, ontbijt inbegrepen.

Huisje op geheime locatie

Wil je graag verrast worden, dan zijn de Slow Cabins misschien wel iets voor jou. Het gaat om ecologische huisjes van 34 vierkante meter die op geheime locaties in de ongerepte natuur staan. Je weet dus op voorhand niet waar je juist terecht zult komen (tot op twee weken voor de vakantie). Maar dat is ook niet belangrijk, want wat primeert is dat je er even weg kunt vluchten van de drukte van de stad en tijd neemt voor je partner of gezin. Prijzen vanaf 175 euro.

In a Nutchel

Er is een nieuw glampingconcept: Nutchel op domein Het Warredal, vlakbij Maaseik. Je slaapt er in een van de 29 cabines die perfect opgaan in de omliggende natuur, zonder te moeten compenseren op comfort. Perfect om tot rust te komen of een wandeltochtje te gaan maken in het Nationale Park Hoge Kempen. Of maak het ’s avonds lekker romantisch bij het licht van de olielamp. Prijzen vanaf 206 euro voor een midweek.