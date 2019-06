Iconische voetbaltempel San Siro gaat tegen de grond

San Siro, het iconische voetbalstadion van AC Milan en Internazionale (voor wie het stadion “Giuseppe Meazza” heet), gaat tegen de vlakte. Dat hebben de voorzitters van beide Italiaanse topclubs laten weten. Vlak naast het huidige San Siro gaan AC Milan en Inter samen een nieuwe, moderne voetbaltempel bouwen.

San Siro (of Giuseppe Meazza) werd gebouwd in 1925 en grondig gerenoveerd in 1989 voor het WK voetbal van 1990. Maar de iconische voetbaltempel voldoet stilaan niet meer aan de moderne normen. En dus willen AC Milan en Internazionale een nieuw hypermodern stadion bouwen. Vlak naast het huidige stadion, dat zou worden afgebroken. Het nieuwe stadion moet zo’n 700 miljoen euro kosten en zou vanaf het seizoen 2022-2023 klaar moeten zijn.

Het stadion zou plaats bieden aan 60.000 toeschouwers, 20.000 minder dan in het huidige, iconische stadion. In het nieuwe stadion zouden ook de openings- en slotceremonie voor de Olympische Winterspelen van 2026 gehouden kunnen worden. Met Milaan/Cortina en Stockholm/Are zijn er daarvoor nog twee kandidaten in de running. Maandag volgt er daarvoor bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in het Zwitserse Lausanne nog een laatste stemming. Het resultaat daarvan wordt in de vooravond bekendgemaakt.

Milan had eerder al duidelijk gemaakt dat het geen toekomst zag in een verlengd verblijf in het Giuseppe Meazzastadion. Begin 2015 maakte het zelfs de eerste plannen voor de bouw van een nieuw stadion bekend, zonder Inter. De Nerazzuri zagen wel iets in een verbouwing van San Siro, dat echter verouderd is. Uiteindelijk vonden beide clubs elkaar dan toch in een nieuw project.