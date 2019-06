Geothermiecentrale veroorzaakt lichte aardbeving in Mol

Zondag heeft er zich nabij de geothermiecentrale van VITO in Mol een aardbeving voorgedaan. Op het moment van de beving, met een kracht van 2.1 op de schaal van Richter, lag de centrale stil. Het VITO volgt de situatie verder op.

De diepegeothermiecentrale van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) werd op 14 mei opgeleverd, en heeft sindsdien in totaal 16 dagen gedraaid. De centrale genereert energie op basis van aardwarmte door heet water uit kilometers diepe injectieputten naar boven te halen. De beving op zondag deed zich voor nabij injectieput MOL-GT-02.

De ‘geïnduceerde’ - door menselijke activiteit veroorzaakte - aardbeving was licht maar wel voelbaar in de omgeving van Dessel. Op de website van de Koninklijke Sterrenwacht zijn maandagmiddag al 13 meldingen van buurtbewoners binnengekomen. VITO registreerde de beving zelf. “Wij zijn ons ervan bewust dat diepe geothermie aardbevingen kan veroorzaken, en installeerden dan ook een seismometernetwerk”, zegt woordvoerder Kristine Verheyden. Het projectteam en partners onderzoeken de gegevens van het incident nu om de beving beter te karakteriseren.

Op het moment van de aardbeving lag de centrale stil door een spanningsval op het elektriciteitsnet. “Had de centrale wel gedraaid, dan hadden we de centrale stilgelegd”, zegt Verheyden. “Ook zouden er maatregelen genomen zijn om de injectiedruk op de ondergrond te doen afnemen.”

Het gemeentebestuur van Mol spreekt van ongerustheid bij een aantal inwoners. Het vraagt dat VITO dan ook “met spoed en in volledige transparantie onderzoekt of en welke risico’s er bestaan op gelijkaardige of sterkere aardbevingen in de toekomst.”

Het incident is geen reden tot paniek, maar moet volgens Verheyden wel nauwkeurig opgevolgd worden. “We hebben alle begrip voor de bezorgdheid van de omwonenden en doen er voort alles aan om dit event te onderzoeken en het risico in de toekomst te beperken.” Tot er onderzocht is welke maatregelen genomen moeten worden, ligt de centrale stil.

In december en januari deden zich ook al twee aardbevingen voor tijdens proefruns van de geothermiecentrale. Die waren toen nog kleiner dan de beving van zondag.