Hasselt -

De terrasjes zitten vol met dit weer. De examens zijn gedaan en de vakantie begint. Maar op sommige plaatsen is het te warm. Het Hasseltse restaurant Theatercafé doet de temperatuur op haar terras met vijf tot zes graden dalen. Er is daarvoor een vernevelaar geïnstalleerd. De fijne waterdruppels maken het verpozen voor de klanten aangenamer. Ook voor het personeel is het op en aflopen in deze extreme hitte dragelijker.