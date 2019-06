Deze passagier heeft het wellicht nogal moeilijk met ruimtelijk inzicht. Wanneer hij zijn bagage in het bagagerek wilde steken, verliep dat niet zo vlot. De man zag niet in dat hij zijn valiesje een kwartslag moest draaien, tot hilariteit van medepassagiers. Gelukkig kwam een stewardess hem helpen. Kijk alvast nog eens hoe het moet, om zelf niet in de problemen te raken bij uw vlucht naar uw vakantiebestemming binnenkort.