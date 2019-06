Ebola-epidemie in Congo eiste al meer dan 1.500 mensenlevens

De ebola-epidemie in het oosten van Congo heeft op bijna elf maanden tijd al meer dan 1.500 mensenlevens geëist. Dat heeft het Congolese ministerie van Gezondheid zondagavond laat gemeld. Het aantal bevestigde gevallen is intussen opgelopen tot 2.239.

De epidemie brak op 1 augustus vorig jaar uit, en treft de oostelijke provincies Noord-Kivu en Ituri. Het is al de tiende keer dat een ebola-epidemie uitbreekt in Congo, maar deze epidemie is de zwaarste ooit in het Afrikaanse land. Wereldwijd is het de tweede ernstigste uitbraak, na die in West-Afrika in 2014-’15. Daar vielen meer dan 11.000 doden.

De bestrijding van de epidemie verloopt moeilijk, omdat het oosten van Congo al jaren bijzonder onrustig is. Daarnaast heeft de bevolking weinig begrip voor de massale en gemilitariseerde inzet van hulpverleners, die ze bij vroegere humanitaire rampen niet of minder zagen. Dat de autoriteiten eind vorig jaar de verkiezingen in de regio, een oppositiebolwerk, uitstelden vanwege de epidemie, deed onder de bevolking het idee ontstaan dat de ziekte enkel een voorwendsel was om de verkiezingen te beïnvloeden.