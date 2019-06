Na heisa rond Nike kiest nu ook Fenty voor paspoppen met rondingen

Fenty, het modehuis van Rihanna, heeft zopas een pop-upwinkel geopend in New York. Daarbij werden de graatmagere paspoppen ingeruild voor exemplaren met rondingen. Het volgt daarmee in de voetsporen van Nike.

Rihanna maakt er een erezaak van om niet enkel te kiezen voor blanke, graatmagere modellen zoals vaak standaard is in de modewereld. Dat geldt voor haar lingerielijn Savage x Fenty, haar cosmeticalijn Fenty Beauty en ook voor haar onlangs opgerichte modehuis Fenty. Niet enkel in de campagnes zie je vrouwen met een maatje meer, ook de paspoppen mogen rondingen hebben.

Dat blijkt uit foto’s die op sociale media opdoken van de pop-upshop die zopas de deuren opende in New York. Rihanna woonde het evenement trouwens zelf bij en kan weeral op heel wat bijval rekenen. “Dit is hoe echte lichamen eruitzien. Ik ben zo blij dat Fenty paspoppen gebruikt die op echte mensen lijken”, klinkt bij monde van een fan.

Kritiek

Worden dergelijke poppen een nieuwe trend? Fenty is in elk geval de tweede grote naam na Nike die er mee uitpakt. Die laatste deed dat in zijn vernieuwde flagship store in Londen. Daar kwam eerst heel wat positieve commentaar op, maar al vlug ook kritiek. Volgens sommigen zouden ze zo net een ongezond lichaamsgewicht promoten.