Brussels Airlines wordt toch geen lagekostenmaatschappij, vrees voor stakingen tijdens zomervakantie neemt af

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines wordt niet verder geïntegreerd in de verlieslatende lagekostenmaatschappij Eurowings. Dat kondigt moederbedrijf Lufthansa aan. Er werd gevreesd voor slecht nieuws en acties bij het begin van de zomervakantie, maar de vakbonden onthalen de boodschap als goed nieuws.

Brussels Airlines wordt dan toch geen lagekostenmaatschappij in de stal van Eurowings. Die integratie was vorige maand geleden begonnen, maar moederbedrijf Lufthansa draait die herstructurering nu terug. Dat betekent waarschijnlijk dat Brussels Airlines zijn huidige koers, met langeafstandsvluchten naar Afrika en vluchten binnen Europa, kan aanhouden.

In alle vestigingen van Eurowings en ook bij Brussels Airlines is er maandagvoormiddag een bijzondere ondernemingsraad gepland. Eurowings, de lagekostendochter van Lufthansa waar ook Brussel Airlines sinds kort deel van uitmaakte, is verlieslatend. Lufthansa stuurde een week geleden een nieuwe winstwaarschuwing de wereld in. Daarin zei de groep onder meer dat Eurowings (waar Brussels Airlines deel van uitmaakt) ook dit jaar operationeel verlieslatend zal zijn. De vakbonden van Eurowings vreesden voor een zware herstructurering en sloten zo kort voor de zomervakantie geen acties uit en ook bij Brussels Airlines zelf hielden de vakbondssecretarissen een slag om de arm.

Geen acties?

Het nieuws over de afkoppeling valt in goede aarde. “Dit valt goed mee: we hebben de toekomst in eigen handen”, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB in een reactie op de aankondiging.

Daarmee is nog niet alle vrees voor problemen op de luchthaven van de baan, want bij de luchtverkeersleiders van Skeyes is het overleg nog volop aan de gang.

Strategisch plan

Brussels Airlines gaat dus niet verder op in Eurowings, maar wordt “nauwer gealigneerd met andere luchtvaartmaatschappijen uit het netwerk”. Details daarover volgen pas in het derde kwartaal van het jaar. Er komt dan een strategisch plan om de resultaten te verbeteren.

“De luchtvaartmaatschappijen in onze groep staan heel sterk in hun thuismarkt en die zijn bij de sterkste in de wereld”, zegt Lufthansa-CEO Carsten Spohr. “Ze zijn wereldleider in hun domein en willen die marktsterkte omzetten in een duurzame winstmarge en waardecreatie.”

Eurowings zelf zal zich nog meer toeleggen op de korteafstandsluchten. Moedermaatschappij Lufthansa neemt ook de commerciële verantwoordelijkheid op en wil tegen 2022 15 procent van de kosten besparen.