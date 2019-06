Markant Hasselt viert 65-jarig bestaan

Hasselt - Markant Hasselt bestaat al 65 jaar. Een heus jubileumfeest om hun 65ste verjaardag gepast te vieren, mocht dan ook niet ontbreken.

Markant Hasselt behoort bij Markant vzw, een bloeiend netwerk met zo’n 23.000 actieve, ondernemende vrouwen in heel Vlaanderen. Hasselt werd in 1954 één van de eerste CMBV-afdelingen, in 1970 omgedoopt tot Markant. CMBV/Markant Hasselt heeft dus een lange traditie. “Vandaag is Markant Hasselt nog steeds een vereniging van ondernemende vrouwen, op zoek naar inspiratie om zichzelf te ontplooien en samen te genieten van cultuur, uitstappen, lezingen, bedrijfsbezoeken, workshops en sport. Vrouwen inspireren andere vrouwen! Maandelijks organiseren we activiteiten op maat van onze leden”, vertelt huidig voorzitter Anne Caubergs

Op deze 65ste verjaardag werden de dames van het eerste uur in de bloemen gezet en gelauwerd met een oorkonde en een medaille, alles perfect gekaderd door de schepen van cultuur Joost Venken. De dames vierden met een academische zitting in het historisch stadhuis van Hasselt en een feestelijk diner met terugblik op de voorbije decennia in Hotel Radisson Blu.

Alle info: www.markantvzw.be/hasselt