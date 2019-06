Is er nog een koninklijk huwelijk op til? Prinses Beatrice is dolverliefd

Prinses Beatrice (30) is naar verluidt “stapelverliefd” op haar vriend Edoardo en dus doen de geruchten over een mogelijk huwelijk volop de ronde. De twee traden in maart voor het eerst als koppel naar buiten.

Volgt er na prins Harry en Meghan Markle en prinses Eugenie en Jack Brooksbank binnenkort nog een nieuw huwelijk in de Britse koninklijke familie? Prinses Beatrice, de oudere zus van Eugenie, vormt al enkele maanden een koppel met de 34-jarige multimiljonair Edoardo Mapelli Mozzi. Het zou grote liefde zijn tussen de twee. “Ze is stapelverliefd op hem”, vertelt een insider aan People.

Opvallend is dat Edoardo een vriend van de familie is en Beatrice hem dus al langer kent. Pas onlangs zou de vlam dan zijn overgeslagen. Ze verschenen voor het eerst publiekelijk samen tijdens een gala-event in Londen in maart en daarna volgden nog uitjes naar New York en Bahrein.

Wordt het dit keer wel de goede keer voor de prinses? Zo’n drie jaar geleden zag de kleindochter van de Queen en dochter van Sarah Ferguson en prins Andrew nog haar tienjarige relatie met Dave Clark stranden.