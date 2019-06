Popster Halsey krijgt applaus omdat ze poseert met okselhaar

Halsey is op de cover van het tijdschrift Rolling Stone verschenen met ongeschoren oksels. De zangeres deelde op Instagram een foto van die voorkant van The Hot Issue, die in juli verschijnt. Hoewel het niet gaat om lang okselhaar, blijkt wel duidelijk dat de stoppels bij de ‘Without me’-zangeres niet weg werden gefotoshopt.

Al snel kwam er heel wat positieve commentaar op de foto, vooral uit de hoek van haar vrouwelijke collega's. Demi Lovato schreef: “Er valt zoveel over deze foto te zeggen dat ik niet weet waar ik moet beginnen.”

Zara Larsson tweette dan weer: “Ik hou van het feit dat ze de oksels niet hebben bewerkt, zoals veel magazines dat wel zouden doen. Vrouwen zijn geen kleine baby’s zonder lichaamsbeharing. Wat een prachtige cover.”

I loooove the fact that they didn't edit the armpits like most magazines would do. Women are not little babies who don't have body hair. Stunning cover ?? https://t.co/POHNCnIK9W