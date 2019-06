Davidsfonds Bilzen organiseert barok-concert in de kerk van Schoonbeek

Bilzen - Concert door het vocaal ensemble Amicantus.

Zaterdagavond 22 juni bracht, op iniatiatief van de Davidsfondsafdeling van Bilzen, het Vocaal Ensemble Amicantus uit Heusden-Zolder een Barok-concert in de mooie kerk van Schoonbeek, onder de naam “Vespre Breve”. Dit zijn Napolitaanse vespergezangen, gecomponeerd door vader en zoon Scarlatti en Francesco Durante, alle daterend uit begin 18de eeuw.

Het vocaal ensemble werd begeleid door orgel en twee violen, en geleid door de uitmuntende dirigent Alexander Schneider.

Het middenste deel van het concert verspreidden de koorleden zich over beide laterale zijden van de kerk, vanwaar ze meestal a capella zongen. Het akoestisch effect hiervan was prachtig.

Achteraf kreeg iedereen, intussen een traditie, een glaasje aangeboden.

De zowat honderd aanwezigen hadden niets dan lof voor deze “hemelse” muziek. Het waren tenslotte vespers, toch ?