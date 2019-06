Lommel -

De 24-jarige Robin Degueldre uit Lommel is terecht. De twintiger was zondagochtend voor het laatst gezien. Omdat het om een onrustwekkende verdwijning ging, werd in de namiddag al een opsporingsbericht verspreid. Maandagochtend kwam dan het nieuws dat hij levend en wel terecht was. Waar hij al die tijd was, is niet bekendgemaakt.