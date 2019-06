Marleen Dupon van Inner Wheel Club Hasselt is nieuwe Districtsgouverneur

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op donderdag 13 juni 2019 ontving Marleen Dupon uit handen van de vorige districtsgouverneur Mylène Lilien het gouverneurslint van District 163 van International Inner Wheel (IIW). Na Lieve Eraly is het de tweede keer in het 18-jarig bestaan van Inner Wheel Club Hasselt dat een van haar leden districtsgouverneur wordt.

De overdracht van het gouverneurschap voor het werkingsjaar 2019-2020 vond plaats in feestzaal Krekelhof in Kuringen. De ceremonie werd bijgewoond door een 140-tal personen. Het gezelschap bestond uit afgevaardigden van de 25 clubs van District 163 en andere genodigden. Vermits dit Districtclubs uit Vlaanderen, Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg omvat, werden de toespraken afwisselend in het Nederlands en het Frans gehouden. Voor de muzikale omlijsting zorgden violiste Lei Wang en cellist Jan Baerts.

Tijdens de toespraken werden de drie kernwaarden van Inner Wheel meermaals benadrukt, met name sociaal dienstbetoon, het bevorderen van oprechte vriendschap en internationale verstandhouding. Deze kernwaarden werden nogmaals bevestigd door de Europese hymne waarmee deze vlekkeloos verlopen plechtigheid afgesloten werd.

De eerste Inner Wheel Club werd in 1924 in Manchester opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste vrouwelijke serviceorganisaties in de wereld. International Inner Wheel is aanwezig in ruim 100 landen en telt meer dan 108.000 leden die in 3.895 clubs actief zijn. Inner Wheel Belgium-Luxembourg telt zowat 2.000 leden die verdeeld zijn over drie districten die samen 77 clubs omvatten.