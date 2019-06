Kindercampus de Boomgaard ruimen 15 vuilzakken vol zwerfvuil op

Runkst

Hasselt - Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Mooimakers ondersteunt alle mensen die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Op vrijdagnamiddag 21 juni deden het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar van Kindercampus De Boomgaard hier graag aan mee.

De leerlingen werden verdeeld in groepjes van vier of vijf. Elk groepje had een begeleidende ouder, grootouder, vrijwilliger of leerkracht. Zo trokken de groepen op pad om Runkst weer proper te maken. Elk groepje kreeg een plannetje met de straten die zij mochten proper maken.

"Gewapend met grijpers, handschoenen en vuilniszakken gingen ze de strijd aan tegen het zwerfafval", klinkt het bij de Boomgaard. "En we vonden heel wat… Van sigarettenpeuken tot blikjes, en zelfs een handtas vol afval. Na een 40-tal minuten verzamelden we weer op de speelplaats van de derde graad in de Schoolstraat. De vuilniszakken werden geteld, en wat hebben onze leerlingen dat goed gedaan! We hebben maar liefst 15 vuilniszakken opgehaald."

Een leuk initiatief van MooiMakers, dat door de buurtbewoners erg werd geapprecieerd. Onderweg kregen de leerlingen en leerkrachten ook heel wat complimentjes en een flinke duim omhoog.