Michèle De Bruyne: “Dit cadeau zal Kevin niet kunnen overtreffen”

Doorgaans laat ze liever haar man schitteren. En blijft Michèle Lacroix (23) weg uit het voetlicht van echtgenoot Kevin De Bruyne (27). Maar voor één keer draait het koppel de rollen om. Hun tweede huwelijksverjaardag is in zicht en daarvoor laat hij haar vereeuwigen in een kunstwerk van de Belgische kunstenares Isabelle Scheltjens. “Hij is een man van weinig woorden, maar af en toe komt er dan ineens zoiets superromantisch.”