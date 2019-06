Australië haalt kinderen van IS-strijders weg uit Syrië

Australië heeft zes Australische kinderen geëvacueerd uit Syrië die door hun ouders waren meegenomen toen die zich aansloten bij terreurbeweging IS. Ook twee kinderen die in Syrië werden geboren, zijn uit een vluchtelingenkamp gered. Dat melden Australische media.

De Australische overheid zette een geheime operatie op poten voor de acht weeskinderen met de steun van hulporganisaties uit een Syrisch vluchtelingenkamp. De kinderen leefden in het kamp sinds de val van IS, zo meldt de zender ABC.

De kinderen werden naar een ander land in het Midden-Oosten overgebracht en zullen van daaruit naar Australië reizen.

Premier Scott Morrison zegt dat de ouders de kinderen schade toebrachten door ze naar oorlogsgebied te brengen en noemde dat een “verachtelijke daad”. “Maar kinderen moeten niet gestraft worden voor de misdaden van hun ouders”, voegde hij eraan toe.

Drie van de kinderen zijn van de beruchte ISIS-strijder Khaled Sharrouf. Zijn vrouw Tara Nettleton volgde hem met hun vijf kinderen naar Syrië in 2015. Nettleton stierf in 2015 in het Iraakse Mosoel, terwijl Sharrouf en twee kinderen omgekomen zouden zijn tijdens een Amerikaanse luchtaanval in Syrië in 2017.