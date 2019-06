Mallorca mag na een afwezigheid van zes jaar opnieuw in de hoogste Spaanse voetbalafdeling uitkomen. In de terugwedstrijd van de finale van de eindronde won Mallorca met 3-0 van Deportivo La Coruna. Daarmee wiste het de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd uit.

In 2013 zakte Mallorca uit eerste klasse en in 2017 degradeerde de club zelfs naar derde klasse. Dankzij de tweede promotie op rij, vergezelt ze nu Osasuna en Granada, de kampioen en vicekampioen in tweede klasse, naar La Liga.