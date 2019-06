Bewezen: vrouwen verouderen sneller in het gezicht dan mannen Vrouwen lijden sneller gezichtsverlies

Een echte ‘coup de vieux’. Dat is wat vrouwen volgens onderzoek van de universiteit van Wenen overkomt rond de leeftijd van 50 jaar. Dat is de gemiddelde leeftijd waarop de menopauze begint. Ook in de jaren daarvoor veroudert het gezicht van vrouwen sneller dan dat van mannen. Maar tijdens die menopauze is het verschil nog groter en gaat de verandering tot drie keer zo snel (zie grafiek).

De boosdoener is vermoedelijk de terugval in oestrogeen, aldus de studie die verscheen in vakblad American Journal of Physical Anthropology. Minder vrouwelijk hormoon betekent minder collageen, het eiwit dat onze huid elastisch maakt. In de eerste vijf jaren na de laatste menstruatie zouden vrouwen tot dertig procent van dat collageen in hun huid verliezen.

3D-scans

Voor het onderzoek legden wetenschappers 3D-scans naast elkaar van het gezicht van 88 mensen van tussen de 26 en 90 jaar. Met computers analyseerden ze de verschillen op bijna 600 plaatsen in het gezicht.

Ivar van Heijningen Plastisch chirurg “Vrouwen hebben ook het nadeel dat ze geen baardhaar hebben. Dat verstevigt de huid”

Een gezicht dat veroudert, ondergaat gelijkaardige veranderingen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het verliest onder meer volume, de huid gaat doorhangen, de ogen worden minder zichtbaar, en de oren en de neus groeien. Maar bij vrouwen valt die veroudering dus meer op.

“Niet voor niets zegt men in de volksmond dat mannen mooier verouderen”, zegt Ivar van Heijningen, plastisch chirurg in het AZ Zeno in Knokke. “Vrouwen hebben ook het nadeel dat ze geen baardhaar hebben. Dat verstevigt de huid. Hun huid is van nature bovendien dunner, wat hen sneller rimpels bezorgt. En inderdaad: de menopauze is hét kantelpunt. Dat zie ik in mijn praktijk vaak.”

Overigens: ook bij mannen gaat het voorbij een bepaalde leeftijd plots snel, alleen ligt hun piek later, vanaf 60 à 65 jaar. Ze zien er dus langer jong uit, maar hun jeugd is verre van eeuwig. “Uiteindelijk moeten we er allemaal aan geloven.”