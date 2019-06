Zita Wauters, de 15-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser, lanceert een eigen kledingcollectie in samenwerking met CKS. Dat meldt ze op haar Instagram. Ze geeft daarvoor een Zita Wauters x CKS party op 3 augustus in De Studio. De collectie is vanaf 5 augustus verkrijgbaar.