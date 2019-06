Moeskroen start voorbereiding met 0-3 overwinning in Dottenijs

Moeskroen is zondag de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 gestart met een 0-3 zege bij tweedeprovincialer Dottenijs.

Na verschillende pogingen opende Fabrice Olinga de score op het half uur. De Spanjaard Campins, die de ploeg vergezelt op proefbasis, net zoals de Montenegrijn Hocko en de Congolees Luzolo, verdubbelde de score net voor de rust. In de 58e minuut was het opnieuw Olinga die tot scoren kwam. Hij profiteerde van een lobbal van Nemanja Antonov, die op de lat belandde en kon de bal in de herneming in een leeg doel binnen leggen.

Moeskroen hervatte een week geleden de training. Het programma van het team van trainer Bernd Hollerbach voorziet nog een verplaatsing naar Oudenaarde (1e amateurdivisie) op woensdag (19u00), voordat het team voor een week op stage vertrekt naar Oostenrijk. Het Thienpont stadion van Oudenaarde zal op zaterdag 29 juni (17u00) ook Anderlecht over de vloer krijgen.