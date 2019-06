Gevoelstemperatuur in Parijs: tot 48 graden

Ook in Frankrijk stijgen de temperaturen. In Parijs en Lyon wordt het 40 graden, de gevoelstemperatuur zal nog hoger liggen. Het stadsbestuur van Parijs treft maatregelen.

De gevoelstemperatuur in de Franse steden kan oplopen, omdat de hitte tussen muren en beton moeilijk weg kan. De Franse nieuwszender BFM spreekt zelfs van een gevoelstemperatuur van 48 graden, als gevolg van de hoge luchtvochtigheid.

Het hitteplan zal van kracht gaan in Parijs. Het stadsbestuur zal extra aandacht hebben voor kwetsbare mensen, scholen krijgen extra ventilatoren, aan daklozen worden drinkbussen uitgedeeld. Er wordt een noodnummer geactiveerd en extra medisch personeel opgetrommeld.

Dertien parken blijven heel de zomer de hele dag en nacht open, omdat het in een park vaak koeler is dan in de stad. In sommige parken zijn er drinkfonteinen en waterverstuivers.

De hoge temperaturen zijn het gevolg van een warme lichtstroom uit de Sahara. Tijdens de hittegolf in 2003 vielen in heel Frankrijk naar schatting 15.000 extra doden.