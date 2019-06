Pas getrouwd, maar huwelijksreis zit er voorlopig niet in voor Gert en Ellen

Het vijfde seizoen van Gert late night was nog maar net afgelopen of Gert Verhulst (51) stapte in het huwelijksbootje met zijn Ellen (41). Rustig genieten van de wittebroodsweken met een huwelijksreis zit er echter niet in.

Een huwelijksreis laat de drukke agenda van Verhulst momenteel niet toe. De Studio 100-baas is volop bezig met de repetities voor het nieuwe VIER-programma De battle. Daarnaast is Gertje deze zomer samen met Samson te zien in het Plopsa Theater in De Panne. En in september begint alweer het nieuwe seizoen van Gert late night om erna Dancing with the stars te presenteren.

Een huwelijksreis zal er echter wel degelijk komen, maar die laat nog even op zich wachten, zegt Gert tegen Story. “Pas volgende zomer kunnen Ellen en ik misschien op huwelijksreis”, zegt Gert. “We gaan binnenkort wel een paar dagen naar Gran Canaria om Viktor een bezoekje te brengen. Die zit daar zes weken voor Love Island en voelt zich soms nogal eenzaam.”