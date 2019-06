Op Circuit Zolder waren dit weekend eens niet wagens maar wel motoren de baas. En dat in het Duitse IDM Superbike kampioenschap. Voor de fans was het vooral uitkijken naar de prestaties van Angelo Licciardi. Maar door een vreemde gang van zaken mochten Licciardi en zijn collega's in de Supersport 300 klasse niet van start gaan. Gelukkig was de Genkenaar wel gewoon aanwezig op Terlaemen.