Peuter (2) bijna verdronken in zwembad: “Moeder minuutje naar binnen om voor baby te zorgen”

Deerlijk - In Deerlijk is zaterdagnamiddag alweer bijna een kind verdronken. Het tweejarig jongetje lag bewusteloos in het zwembad. Zijn mama was amper een minuutje naar binnen geweest.

Het is de tweede keer in slechts enkele weken dat ze bij de politiezone Gavers te maken krijgen met verdrinking. Begin deze maand kwam een kind van vier jaar om in het zwembad van zijn pleegouders in de Spoorwegstraat in Harelbeke. Ook toen ging de pleegmoeder van het jongetje even naar binnen om iets te doen. In enkele minuten tijd verdronk Saïdak E.A. Hij werd dood teruggevonden in het opblaaszwembadje. In Deerlijk liep het afgelopen weekend gelukkig beter af. In de Harelbekestraat moest een 2-jarige jongen gereanimeerd worden.

Eén minuut

“Zijn mama was net eventjes naar binnen om voor haar baby te zorgen”, zegt politiewoordvoerder Kris Crepel van de politiezone Gavers. “Ze was amper een minuutje binnen maar toen ze weer buiten kwam, was haar kleine zoon niet meer te zien. Hij lag al in het zwembad en was aan het verdrinken.”

De kleine jongen was bewusteloos en werd door de mama en haar stiefbroer uit het water gehaald. “Het gezin alarmeerde de hulpdiensten en ook onze diensten werden daardoor verwittigd. Ondertussen begonnen ze zelf met de reanimatie.”

Die slaagde en de hulpdiensten brachten de jongen over naar de dienst Spoed. “Alles gaat goed met hem. De jongen verblijft ondertussen op de dienst pediatrie.”

Extra bewaking in De Gavers

De woordvoerder vreest dat dit niet het laatste soortgelijke feit zal zijn waarmee zijn diensten te maken zullen krijgen. “Er zit nog veel mooi weer aan te komen en er wordt veel reclame gemaakt voor zwembadjes. Ik hoop dat dit het laatste feit was, maar ik vrees ervoor.”

Crepel roept ouders dan ook op om voorzichtig te zijn. “We hebben maar één tip: blijf in de buurt. De ouders treffen in beide voorgaande gevallen absoluut geen schuld, maar we raden mensen wel aan om kinderen niet uit het oog te verliezen.”

Ook in provinciedomein De Gavers, waar de zwemzone afgelopen weekend voor het eerst geopend werd, plaatsen ze extra bewaking. “De provincie voorziet in extra toezicht, eveneens om dit tegen te gaan. Maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de ouders liggen”, besluit Crepel.