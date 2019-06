Deze week trekt ‘Met Vier In Bed’ door Limburg en slechts op één van de vier adressen treffen de deelnemers een echte B&B aan: Orgel Thuis in Kinrooi, die vandaag de rij opent. Morgen bezoeken ze in Neeroeteren guesthouse Mervi Heleena en woensdag blijven ze in Neeroeteren op domein Het Warredal, waar pas heel recent 29 cabins in het bos werden neergeplant voor wie back to basics wil. Donderdag sluit hotel Het Buskruid in Lummen de rij.