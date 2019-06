Dit viel ons op in eerste oefenwedstrijd van Kanaries

De kop is eraf voor STVV. Traditiegetrouw openden de Kanaries hun seizoen op het veld van Herk FC. Marc Brys dropte heel wat jongeren in het elftal. Vooral doelman Tibo Herbots en aanvaller Nelson Balongo onderscheidden zich voor de amper 400 toeschouwers. Wat viel ons nog meer op in de eerste oefenmatch? Een overzicht.