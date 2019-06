Tafelvoetbal oftewel kickeren. Velen onder ons zullen het wel al eens gespeeld hebben, maar weinigen op hoog niveau. Toch zit er blijkbaar veel kickertalent in onze provincie. Want de nationale selectie bestaat zelfs voor een groot gedeelte uit Limburgers. En zij stomen zich intussen klaar voor het WK tafelvoetbal in juli. Deze week trainden ze alvast een keer samen in Zutendaal. Een uitgelezen kans om kennis te maken met de Belgische ambassadeurs van deze sport.